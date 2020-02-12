Sinan Bolat'tan Galatasaray açıklaması: Yurt dışına gitmek için reddedemeyeceğim bir teklif almam gerek

Belçika'da Antwerp forması giyen milli oyuncu Sinan Bolat, sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından Türkiye'ye geri dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruyu yanıtladı.

31 yaşındaki kaleci, "Galatasaray'a gidecek misin?" şeklindeki soruya cevap olarak, "Yurt dışına gitmek için reddedemeyeceğim bir teklif almam gerek, sonrasında düşünebilirim. Çok iyi bir teklif olmalı, benim hedefim yurt dışına gitmek değil" ifadelerini kullandı.

"TAKIMIMDA KALABİLİRİM"

Antwerp'te kalabileceğini kaydeden tecrübeli kaleci, "Antwerp'te iyi olduğumu çok kez söyledim. Yönetim ile görüşmeler oldu ancak şu ana kadar bir şey gelmedi. Şu anda sportif olarak odaklanmış durumdayım ve işleri kardeşim yürütüyor, önümüzdeki haftalarda neler olacağına bakacağız" dedi.

2014-15 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Sinan Bolat, eleştirilen performansının ardından geri dönmüştü.