Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Sinan Engin'den Falcao'ya ağır eleştiri: Tam bir fiyasko
15.06.2020 - 08:04 |

Sinan Engin'den Falcao'ya ağır eleştiri: Tam bir fiyasko

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao'yu eleştirdi.

Sinan Engin'den Falcao'ya ağır eleştiri: Tam bir fiyasko
ABONE OL

Çaykur Rizespor'un Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın ardından eski futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin, Falcao'yu sert bir dille eleştirdi.

Falcao'nun Galatasaray adına tam bir skandal transfer olduğunu ifade eden Sinan Engin, "Bu Falcao tam anlamıyla bir skandal! Kariyeri çok iyi ancak Galatasaray camiası Falcao'dan verim alamadı. Bu senenin en büyük skandal transferi Falcao transferidir. Rakibin bu kadar kucağında oynayarak gol atamazsın! Trabzonspor'un forveti Sörloth'a bak 50 metre top sürüyor, gol atıyor. Falcao, Sörlöth'tan 50 kat daha fazla para alıyo" dedi.

Falcao'nun aldığı paranın hakkını vermediğinin altını çizen Sinan Engin, "Parayı verirsin alırsın ama bu kadar bel bağlanmışken böyle bir performans olamaz. Galatasaray'da gol attığı maçlarda bile Falcao, Galatasaray'ı çöpe attı, tam bir fiyasko" şeklinde konuştu.

Sinan Enginden Falcaoya ağır eleştiri: Tam bir fiyasko

    Arjen Robben yeniden Bayern Münih idmanında...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sinan Engin'den Falcao'ya ağır eleştiri: Tam bir fiyasko
      Sinan Engin'den Falcao'ya ağır eleştiri: Tam bir fiyasko
    2. Son dakika | Galatasaray'a Muslera'nın sakatlığı açıklandı! Sağ ayağında 2 kırık...
      Son dakika | Galatasaray'a Muslera'nın sakatlığı açıklandı! Sağ ayağında 2 kırık...
    3. Sosa yoksa problem var!
      Sosa yoksa problem var!
    4. Fenerbahçe'de kale artık güvende
      Fenerbahçe'de kale artık güvende
    5. Bu gurur Hüseyin Çimşir’in
      Bu gurur Hüseyin Çimşir’in



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ne yaptın Atiba! Alkış topladı...

    Ne yaptın Atiba! Alkış topladı...

    Luiz Gustavo her yerde fenomen!

    Luiz Gustavo her yerde fenomen!

    Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlığı!

    Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlığı!

    Göztepe Kulübünün 95. kuruluş yıl dönümü kutlandı

    Göztepe Kulübünün 95. kuruluş yıl dönümü kutlandı

    Sıradaki Haber