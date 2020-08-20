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20.08.2020 - 13:51 | | İSTANBUL / DHA

Sinan Gümüş takımla ilk idmanına çıktı

Yeni sezona Düzce'de hazırlanan Fenerbahçe'nin yeni transferi Sinan Gümüş ilk antrenmanına çıktı.

Sinan Gümüş takımla ilk idmanına çıktı
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Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde yaptı. Yeni transfer Sinan Gümüş de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen çalışma saat 10.30da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dayanıklılık koşularıyla süren idman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Sinan Gümüş takımla ilk idmanına çıktı

 

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