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21.08.2020 - 11:46 | | DÜZCE (AA) -

Sinan Gümüş ve Novak bireysel çalışma yaptı

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Sinan Gümüş ve Filip Novak, bireysel çalışmalar yaptı

Sinan Gümüş ve Novak bireysel çalışma yaptı
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Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Fenerbahçe Futbol Takımı'nda iki futbolcuya bireysel çalışma programı uygulandı.

Sarı-lacivertli takım, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen kampta sabah idmanı yapmazken, yeni transferlerden Sinan Gümüş ve Filip Novak bireysel çalıştı.

İki futbolcu, özel çalışma programları doğrultusunda antrenman yaptı.

Fenerbahçe, günü akşam yapacağı taktiksel antrenmanla tamamlayacak.

Sinan Gümüş ve Novak bireysel çalışma yaptı

 

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