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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Sinan Kurt: "Hakaretler beni ateşler"
03.09.2014 - 11:58 | | DHA

Sinan Kurt: "Hakaretler beni ateşler"

Geçtiğimiz günlerde Borussia Mönchengladbach'tan Bayern Münih'e dört yıllığına transfer olan 18 yaşındaki forvet oyuncusu Sinan Kurt, eski kulübünün taraftarlarının kendisine yaptığı hakaretlerle ilgili olarak, "Mönchengladbach'tan gelen hakaretler beni sadece ateşler" dedi.

Sinan Kurt: "Hakaretler beni ateşler"
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Bayern Münih'li genç oyuncu Kurt, Bild gazetesiyle yaptığı söyleşide kendisinin Bayern Münih'e sadece para için geldiği iddialarını yanıtlarken, sadece sportif nedenlerle geldiğini söyledi.

Kurt, eski kulübü Borissia Mönchengladbach yönünden gelen düşmanlığın, yeni takımında kendisini kanıtlamasına yardımcı olacağını vurguladı.

Kurt, "Ben, gösterilmeye çalışıldığı gibi paracı biri değilim. Benim için burada söz konusu olan para değil. Gladbach ve Münih arasında sportif geleceğimi karşılaştırdım ve sonra Bayern Münih için karar verdim" dedi. Kurt, annesi ile birlikte Münih'e taşınacağını söyledi.

Mönchengladbach taraftarlarının "Yedek kulübesinde yok olup gidecek" ifadelerine kulaklarını tıkayan Kurt, "Kendime güvenmeseydim, buraya gelmezdim. Tabii ki ilk etapta tecrübemi artırmak zorundayım. Borussia Mönchengladbach'ta artık kadroda bile değildim. Ama, Münih'te kendimi göstereceğim" dedi.

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