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30.07.2020 - 07:00 |

Sinan Ören: "Tek hedefim olimpiyatlar"

Olimpik Deneme Yarışması’nda 300 metrede Türkiye rekorunun yeni sahibi olan milli atlet Sinan Ören, Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılarak tarih yazmaya odaklandı.

Sinan Ören: "Tek hedefim olimpiyatlar"
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Ankara’da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışması’nda 300 metrede 32.46’lık derecesiyle Türkiye rekorunun yeni sahibi olan milli atlet Sinan Ören, Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılarak tarih yazmaya odaklandı.
Elde ettiği başarının ardından büyük sevinç yaşadığını belirten Ören, “Dünya şampiyonu Ramil Guliyev’in Türkiye rekorunu kırdım. Bu benim için onur ve gurur verici. Elde ettiğim derece güvenimi tazeledi. Artık tek hedefim Tokyo Olimpiyat Oyunları barajını geçmek” dedi.

Sinan Ören: Tek hedefim olimpiyatlar

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