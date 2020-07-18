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18.07.2020 - 18:29 | | Ercan ATA / ANKARA, (DHA) -

Son dakika | Sinan Ören'den tarihi rekor! Ramil Guliyev'i geçti...

Ankara'da bugün başlayan Olimpik Deneme Yarışlarında milli atlet Sinan Ören, dünya şampiyonu Ramil Guliyev'in rekorunu tarihe gömdü. Ören, yaptığı bu dereceyle 2020 yılında yapılan yarışlarda dünyada 4'üncü sıraya yükseldi.

Son dakika | Sinan Ören'den tarihi rekor! Ramil Guliyev'i geçti...
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Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Olimpik Deneme Yarışları, koronavirüse karşı alınan önlemler ile birlikte Ankara'da sürüyor.

Son dakika | Sinan Örenden tarihi rekor Ramil Guliyevi geçti...

Olimpik Deneme Yarışlarında 300 metrede dünya şampiyonu Ramil Guliyev'in 32.61'lik rekorunu, 32.46 yaparak geçen milli sporcu Ören, finalde olimpiyat madalyalı sporcu Yasmani Copello Escobar'ı da geçerek rekora uzanan isim oldu.

Milli sporcunun bu derecesi büyükler ve U23 kategorilerinin yeni rekoru olarak kayıtlara geçti. Olimpik Deneme Yarışları, yarın sona erecek.

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