Sıra kupada

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün TFF 1. Lig ekibi Altay ile oynayacağı 5. tur ilk maçı için İzmir’e gitti.

Trabzon’da Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekip, daha sonra Trabzon Havalimanı’ndan uçakla İzmir’e hareket etti.

Trabzonspor’un as futbolcularını da kamp kadrosuna alması gözlerden kaçmadı. Ligde zirve mücadelesi veren Karadeniz ekibi, yeni hedefi kupayı da önemsiyor. Ünal Karaman kamp kadrosunda, Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Hüseyin, Campi, Fernandes, Kamil Ahmet, Abdurrahim, Yusuf, Serkan, Fıratcan, Mikel, Doğan, Onazi, Abdulkadir, Sosa, Cafer, Avdijaj, Nwakaeme, Sturridge, Ekuban, Sörloth ve Koray Kılınç’a yer verdi.

Öte yandan 1 Aralık 1998 doğumlu genç oyuncu Abdurrahim Dursun için doğum günü kutlaması yapıldığı belirtildi.

22 yaşına giren oyuncuya takım arkadaşları ve teknik direktör Ünal Karaman’ın katılımıyla doğum günü pastası kesildiği aktarıldı.