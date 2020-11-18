Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Sırbistan - Rusya (CANLI)
18.11.2020 - 23:46 |

Sırbistan - Rusya (CANLI)

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Sırbistan sahasında Rusya'yı konuk ediyor.

Sırbistan - Rusya (CANLI)
ABONE OL

A Milli Takımımızı yakından ilgilendiren karşılaşmada UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Sırbistan sahasında Rusya'yı konuk ediyor.

Üçüncü grupta, son maçlar öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta, Sırbistan ise 3 puanla son sırada.

Sırbistan - Rusya (CANLI)

MAÇTAN DAKİKALAR:

10. Dakikada Radonjic, Sırbistan'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Maçın 25. dakikasında L. Jovic takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

31. dakikada Vlahovic, ilk golü atan Radonjic yerine oyuna dahil moldu.

40. Dakikada Vlahovic takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti.

45. dakikada Jovic kendisinin 2. takımının 4. gölünü attı.

İLK 11'LER

Sırbistan: Rajkovic, Mladenovic, Milenkovic, Spajic, S. Mitrovic, Maksimovic, Gudelj, Ristic, Radonjic, A. Mitrovic, Jovic.

Rusya: Guilherme, Diveev, Karavaev, Dzhikiya, Ozdoev, Aleksey Miranchuk, Zhirkov, Anton Miranchuk, Erokhin, Kuzyaev, Zabolotnyi.

Sırbistan - Rusya (CANLI)

 

Rekortmen yüzücü Emre Sakçı'ya pastalı karşılama
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sırbistan - Rusya (CANLI)
    Sırbistan - Rusya (CANLI)
  2. Hakan Demir'den maç sonu açıklaması!
    Hakan Demir'den maç sonu açıklaması!
  3. TOFAŞ - Dijon: 81-87
    TOFAŞ - Dijon: 81-87
  4. 'Altay Bayındır'ı beğeniyorum'
    'Altay Bayındır'ı beğeniyorum'
  5. Güneş'ten Burak Yılmaz açıklaması
    Güneş'ten Burak Yılmaz açıklaması



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Macaristan - Türkiye (CANLI)

Macaristan - Türkiye (CANLI)

Son Dakika | Ayhan Akman açıkladı! "Arda'nın ateşi 39'lara çıkıyor"

Son Dakika | Ayhan Akman açıkladı! "Arda'nın ateşi 39'lara çıkıyor"

Luis Suarez'in ikinci koronavirüs testi de pozitif

Luis Suarez'in ikinci koronavirüs testi de pozitif

Emre Sakçı, İzmir'de coşkuyla karşılandı

Emre Sakçı, İzmir'de coşkuyla karşılandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet