Sırbistan - Rusya (CANLI)

A Milli Takımımızı yakından ilgilendiren karşılaşmada UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Sırbistan sahasında Rusya'yı konuk ediyor.

Üçüncü grupta, son maçlar öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta, Sırbistan ise 3 puanla son sırada.





MAÇTAN DAKİKALAR:

10. Dakikada Radonjic, Sırbistan'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Maçın 25. dakikasında L. Jovic takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

31. dakikada Vlahovic, ilk golü atan Radonjic yerine oyuna dahil moldu.

40. Dakikada Vlahovic takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti.

45. dakikada Jovic kendisinin 2. takımının 4. gölünü attı.

İLK 11'LER

Sırbistan: Rajkovic, Mladenovic, Milenkovic, Spajic, S. Mitrovic, Maksimovic, Gudelj, Ristic, Radonjic, A. Mitrovic, Jovic.

Rusya: Guilherme, Diveev, Karavaev, Dzhikiya, Ozdoev, Aleksey Miranchuk, Zhirkov, Anton Miranchuk, Erokhin, Kuzyaev, Zabolotnyi.