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06.09.2020 - 20:17 |

Sırbistan-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sırbistan-Türkiye maçı için geri sayılıyor

Sırbistan ve Türkiye maçı bu akşam oynanacak. Taraftarlar karşılaşmaya kısa bir süre kala maçın saati ve yayınlanacağı kanal ile ilgili detayları araştırmaya başladı. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Sırbistan ve Türkiye karşı karşıya gelecek. Peki Sırbistan ve Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda olacak?

Sırbistan-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sırbistan-Türkiye maçı için geri sayılıyor
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Sırbistan ve Türkiye maçı için geri sayılıyor. Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında ise Sırbistan ile karşılaşacak. Heyecanla maç saati bekleniyor. İşte Sırbistan ve Türkiye maçı ile ilgili ayrıntılar...

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sırbistan-Türkiye maçı bugün yani 6 Eylül 2020 tarihinde saat 21.45'te başlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşma TRT 1’de yayınlanacak.

İLK 11'LER
Türkiye:Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes

Sırbistan: (Muhtemel) Dmitrovic, Milenkovic, Maksimovic, Kolarov, Djuricic, Gudelj, Lazovic, Kostic, Savic, Tosic, Mitrovic

TÜRKİYE-MACARİSTAN: 0-1

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk sınavında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada konuk ekibin golünü 80. dakikada frikikten Dominik Szoboszlai attı.

Sırbistan-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda Sırbistan-Türkiye maçı için geri sayılıyor

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