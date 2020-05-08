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08.05.2020 - 12:03 |

Sırbistan'dan Euroleague için resmi başvuru

Corona virüs yüzünden yeni bir formata geçen ve tek merkezde oynanacak Euroleague için Sırbistan hükümeti resmen başvuru yaptı, Belgrad için çalışma başladı.

Sırbistan'dan Euroleague için resmi başvuru
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Corona virüs nedeniyle durdurulan ve yepyeni bir formatta 8'li finaller olarak tek bir merkezde düzenlenecek THY Euroleague için gelişmeler devam ediyor.

Sırbistan hükümeti resmi olarak Euroleague yönetimine başvurdu.
Organizasyonun Sırbistan'da Belgrad'da yapılması için başvuru yapıldı. Sırbistan hükümeti tarafından gönderilen resmi dilekçede organizasyonun yapılabileceği için garanti verdi ve Sırbistan'da hükümetin bu ev sahipliğini desteklediği aktarıldı.

Belgrad daha önce 2018 yılında Final Four ev sahipliği yaptı. Diğer adaylar Litvanya'dan Kaunas, Yunanistan'dan Selanik ile Atina ve Almanya'dan Köln olmuştu.

Sırbistandan Euroleague için resmi başvuru

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