Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBüyükşehir Belediye Erzurumspor Haberleri Sissoko'dan minik taraftara sürpriz ziyaret
22.09.2020 - 14:08 | | ERZURUM (İHA) -

Sissoko'dan minik taraftara sürpriz ziyaret

BB Erzurumsporlu Sissoko’dan hastanede tedavi gören minik taraftara sürpriz ziyaret.

Sissoko'dan minik taraftara sürpriz ziyaret
ABONE OL

 

Erzurum’da Çocuk Onkoloji bölümünde tedavi gören küçük Kerem, BB Erzurumspor futbolcusu Ibrahim Sissoko’yu görmek istedi. Tecrübeli futbolcu Sissoko da minik taraftarı kırmayarak hastaneye Kerem'in ziyaretine gitti.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji bölümünde tedavi gören Kerem, BB Erzurumsporlu Ibrahim Sissoko'yu görmek istedi. Kerem’in babası da oğlunun bu isteğini gerekli mercilere iletti. Bunu duyan Ibrahim Sissoko ise minik taraftarı kırmayarak hastane ziyaretine gitti. Hastanede Sissoko’yu gören küçük taraftar heyecandan adeta ne diyeceğini bilemedi. Tedavisi devam eden Kerem’i geçmiş olsun ziyaretine giden tecrübeli futbolcu Sissoko’ya aile bireyleri de teşekkür etti.

Sissokodan minik taraftara sürpriz ziyaret

 

 

 

 

Bursaspor'da keyifler yerinde!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Altınordu'lu Kerim'in talihsizliği
    Altınordu'lu Kerim'in talihsizliği
  2. Belediye Derincespor'da 8 futbolcuda koronavirüs
    Belediye Derincespor'da 8 futbolcuda koronavirüs
  3. Beşiktaş, Rio Ave maçının hazırlıklarını sürdürdü
    Beşiktaş, Rio Ave maçının hazırlıklarını sürdürdü
  4. Gökdeniz Bayrakdar'dan tarihi gol
    Gökdeniz Bayrakdar'dan tarihi gol
  5. Michael Jordan, NASCAR takımı kuruyor
    Michael Jordan, NASCAR takımı kuruyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rıza Çalımbay: Transferi bitirdik

Rıza Çalımbay: Transferi bitirdik

İtalyan mali polisinden Luis Suarez'in İtalyanca sınavına soruşturma

İtalyan mali polisinden Luis Suarez'in İtalyanca sınavına soruşturma

Son dakika | Courtney Williams ve Hruscakova Galatasaray'da!

Son dakika | Courtney Williams ve Hruscakova Galatasaray'da!

Transfer haberleri | Ryan Babel, Beşiktaş'a önerildi

Transfer haberleri | Ryan Babel, Beşiktaş'a önerildi

Sıradaki Haber