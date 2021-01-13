13.01.2021 - 13:47 | | İSTANBUL, (DHA)
Sistem9 Yeşilyurt - Eczacıbaşı VitrA: 0-3
Misli.com Sultanlar Ligi 16'ncı hafta erteleme maçında Sistem9 Yeşilyurt'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 25-21, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.
Erteleme maçında Sistem9 Yeşilyurt'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 25-21, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.
SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
HAKEMLER: Nurper Özbar, Recep Karakoç
SİSTEM9 YEŞİLYURT: Buket, Derya, İlayda, Alexia, Lana, Jennifer, Aybüke (L), Burcu, Derya, Ece, Bihter, Duygu, Zeynep
ECZACIBAŞI VİTRA: Thompson, Yasemin, Boskovic, Hande, Beyza, Elif, Simge (L), Mirkovic, Fatma, Saliha
SETLER: 0-3 (21-25, 15-25, 20-25)
SÜRE: 81 dakika (28,25,28)