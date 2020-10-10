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10.10.2020 - 21:08 |

Sistem9 Yeşilyurt - Galatasaray HDI Sigorta: 3-1

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde Sistem9 Yeşilyurt, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Sistem9 Yeşilyurt - Galatasaray HDI Sigorta: 3-1
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu 

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal 

Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, İrem Kaya) 

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Selin Arifoğlu, Çağla Akın (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Sezen Keşkekoğlu, Elifsu Ericek, Ece Emrullah, Nilay Karaağaç)

Setler: 25-23, 23-25, 25-12, 25-17 

Süre: 104 dakika (27, 30, 22, 25)

Sistem9 Yeşilyurt - Galatasaray HDI Sigorta: 3-1

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