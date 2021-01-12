Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSivasspor Haberleri Sivasspor, Alaaddin Okumuş ile prensipte anlaştı
12.01.2021 - 16:13 | | İHA

Sivasspor, Alaaddin Okumuş ile prensipte anlaştı

DG Sivasspor, en son Ümraniyespor’da oynayan 25 yaşındaki defans oyuncusu Alaaddin Okumuş transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

Sivasspor, Alaaddin Okumuş ile prensipte anlaştı
ABONE OL

Sivasspor Kulübü transfer çalışmaları hızla sürdürüyor. En son Ümraniyespor’da forma giyen Alaaddin Okumuş, Sivasspor ile prensipte anlaştı. Kırmızı-beyazlılar, sağ bek oyuncusu Okumuş’un transferini bitirmesi an meselesi.

Okumuş, bu sezon Ümraniyespor ile çıktığı 15 maçta 6 asist kaydetmişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Chelsea ve Arsenal, Türk yıldızın peşinde! Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olur olmaz...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mesut Özil'in ardından Fenerbahçe'den bir bomba daha! Brezilyalı forvet bitiyor...

Sivasspor, Alaaddin Okumuş ile prensipte anlaştı

    Mario Lemina'dan renkli paylaşım!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Tuzlaspor, İsmail Haktan'ı transfer etti
      Tuzlaspor, İsmail Haktan'ı transfer etti
    2. Yusuf Yazıcı, Fransa'da ödüle aday gösterildi
      Yusuf Yazıcı, Fransa'da ödüle aday gösterildi
    3. Sivasspor'dan sürpriz transfer!
      Sivasspor'dan sürpriz transfer!
    4. Ziraat Türkiye Kupası | Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?
      Ziraat Türkiye Kupası | Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?
    5. Erzurumspor, Szumski'yi transfer etti
      Erzurumspor, Szumski'yi transfer etti



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Serik Belediyespor'da Suat Kaya dönemi başladı

    Serik Belediyespor'da Suat Kaya dönemi başladı

    Rumen hakem Coltescu koronavirüse yakalandı

    Rumen hakem Coltescu koronavirüse yakalandı

    Son dakika | Belhanda'ya 'bedevi' dedi, istifa etti

    Son dakika | Belhanda'ya 'bedevi' dedi, istifa etti

    Son dakika - Ankaragücü'nde Alper Potuk affedildi!

    Son dakika - Ankaragücü'nde Alper Potuk affedildi!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet