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12.09.2020 - 12:18 |

DG Sivasspor 2-0 Alanyaspor

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk haftasında evinde Alanyaspor'u konuk eden DG Sivasspor, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

DG Sivasspor 2-0 Alanyaspor
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Süper Lig'de ilk hafta büyük heyecana sahne oluyor. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışından son haftalarda kopan DG Sivasspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti.

Alanyaspor'un yeni transferi Pereira (21') ve Caulker'ın (90') gollerine yanıt veremeyen DG Sivasspor, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetti.

DG Sivasspor 2-0 Alanyaspor

Stat: Yeni 4 Eylül 

Hakemler: Ali Palabıyık, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen 

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano (Dk. 65 Yasin Öztekin), Camara, Caner Osmanpaşa (Dk. 75 Kone), Uğur Çiftçi (Dk. 75 Ziya Erdal), Hakan Arslan, Robin Yalçın (Dk. 46 Claudemir), Gradel, Erdoğan Yeşilyurt, Felix (Dk. 46 Ninga), Yatabare 

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Fatih Aksoy (Dk. 73 Ceyhun Gülselam), Salih Uçan (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Efecan Karaca (Dk. 87 Berkan İsmail Kutlu), Bakasetas (Dk. 83 Siopis), Davidson, Bareiro (Dk. 83 Mustafa Pektemek) 

Goller: Dk. 22 Davidson, Dk. 90 Caulker (Alanyaspor) 

Sarı kartlar: Dk. 4 Moubandje, Dk. 74 Davidson (Alanyaspor), Dk. 36 Hakan Arslan, Dk. 50 Caner Osmanpaşa, Dk. 74 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 75 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

DG Sivasspor 2-0 Alanyaspor

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahası içinde topu bir anda önünde bulan Bareiro'nun vuruşunda kaleci Samassa son anda topu kornere çeldi. 

14. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan köşe vuruşunda top ceza sahası içinde Gradel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun soldan ceza alanı uzak köşesinden etkili şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Alanyaspor savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına gönderdi. 

22. dakikada Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca'nın savunmanın arkasında gönderdiği topa Davidson hareketlendi. Bu futbolcunun ceza alanına girer girmez kalesini terk eden Samassa'nın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 

Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor, 1-0 önde tamamladı.

47. dakikada Ninga'nın sol kanattan ortasında top ceza sahası içinde Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Erdoğan'ın sağ çaprazdan sert vuruşunu kaleci Marafona gole izin vermedi. 

54. dakikada Gradel'in ara pasında Yatabare ceza sahası içinde topla buluştu. Yatabare'nin vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı. 

66. dakikada Gradel'in soldan ortasında top ceza sahası içinde Ninga'nın önünde kaldı. Ninga'nın vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı. 

82 . dakikada Yasin Öztekin'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ninga topa sert vurdu. Salih Uçan meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden çıkardı. 

90. dakikada Davidson'un sağ kanattan kullandığı kornerde, top ceza alanı içinde Caulker'ın önünde kaldı. Caulker düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın sağından ağlara gönderdi: 0-2 

Karşılaşma, Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamladı.

Caner Erkin&Şükran Ovalı çiftinin keyfi yerinde...
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