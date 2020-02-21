Sivasspor - Alanyaspor maçı canlı bahisle Misli.com'da

Son 4 Süper Lig maçını kazanamayan Sivasspor'da Uğur Çiftçi sakat, Emre Kılınç ile Caner Osmanpaşa'nın durumları şüpheli. Sıkışık fikstür, sakatlanan oyuncular derken zirveden 4. sıraya kadar gerilediler.

Alanyaspor'da ise Ceyhun Gülselam cezalı, Salih Uçan deplasmana götürülmedi. Galatasaray'ı kupa dışına iten, Fenerbahçe'den Kadıköy'de 1 puan alan Akdeniz ekibi, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne kaybedip şaşırtmıştı.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bu sezon tüm Süper Lig maçlarında gol atan tek takım olan Sivasspor'un, ligde oynadığı son 11 maçın 9'u "KG VAR" oldu.

- Alanyaspor'un da deplasmanda oynadığı son 3 Süper Lig maçı "KG VAR" bitti.

- Sivasspor, iç sahada öne geçtiği 8 maçta puan kaybetmezken; Alanyaspor ise deplasmanda geri düştüğü 4 maçtan sadece 1 puan elde edebildi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Sivasspor galibiyeti!

Üyelerin yaklaşık %33'Ü Yiğidolar'ın sahadan 3 puanla ayrılacağını düşünüyor. %17'lik kesim de "KG VAR" tercihine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN’İN ÖNERİSİ…

Son 7 resmi maçtan galibiyet çıkartamayan Sivasspor, zirve yarışında rakiplerine geçildi. Elbette zor bir fikstürü geride bıraksalar da ligin ilk yarısındaki dominant oyunlarından daha uzak bir görüntü sergiliyorlar. Alanyaspor ise geçen hafta Gençlerbirliği’ne karşı sürpriz bir yenilgi yaşadı. Cisse özellikle çok formsuzdu ve maç boyu çekilen tüm şutları kaleci Nordfeldt’in kucağına buluşturdular. Alanyaspor bu sezon devlere kök söktüren bir ekip olarak Sivas maçına daha konsantre çıkacaktır. Zorlu kapışmada taraf bahsinden ziyade en mantıklı seçim 3.5 altı olacak.