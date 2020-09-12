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12.09.2020 - 12:18 |

Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya gelecek DG Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı için nefesler tutuldu. Yeni sezon heyecanıyla beklenen mücadele ne zaman? DG Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte taraftarların bilmesi gerekenler...

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DG Sivasspor, yeni sezon Süper Lig'in ilk maçında Alanyaspor'u ağırlayacak. Galibiyet için ter dökecek olan her iki takım kıyasıya mücadele edecek. Peki DG Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

DG SİVASSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

DG Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

 Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak

İLK 11'LER: 

Demir Grup Sivasspor: 

Alanyaspor: 

Sivasspor ile Alanyaspor 7. randevuda

Süper Lig’in ilk haftasında Sivasspor ile Alanyaspor yarın oynanacak olan maçla birlikte 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 mücadelede Sivasspor’un 2 kez Alanyaspor’a karşı üstünlüğü bulunurken, turuncu-yeşillilerin de 1 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 12 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak

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