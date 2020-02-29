29.02.2020 - 13:38 |
Sivasspor, Ankaragücü maçına hazır
DG Sivasspor, Ankaragücü ile yarın oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde saat 11.00'de gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.