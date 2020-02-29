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29.02.2020 - 13:38 |

Sivasspor, Ankaragücü maçına hazır

DG Sivasspor, Ankaragücü ile yarın oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sivasspor, Ankaragücü maçına hazır

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde saat 11.00'de gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Genç sporcu artistik hareket yapmak isterse...
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