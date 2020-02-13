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13.02.2020 - 19:09 |

Sivasspor Antalyaspor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. İlk maç 0-0 sona ererken bu turu geçen ekip yarı finalde Alnayaspor ile eşleşecek. Kritik müsabaka saat 19.15'te başladı. Sivasspor dakika 32'de Yasin Öztekin ile öne geçti. İlk yarı bu sonuçla sona erdi

Sivasspor Antalyaspor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı Sivasspor Antalyaspor maçıyla devam ediyor. İki takım, Antalya'da oynanan ve 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında karşı karşıya geliyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka 19.15'te başladı.

SİVASSPOR ANTALYASPOR: 1-0

*İkinci yarı oynanıyor

GOL: 32' Yasin Öztekin (Sivasspor)

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Fatih, Camara, Appindangoye, Uğur, Caludemir, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Yatabare, Yasin

Antalyaspor: Ferhat, Bünyamin, Veysel, Ersan, Eren, Charles, Ufuk, Harun, Doğukan, Amilton, Gustavo

Sivasspor Antalyaspor (CANLI)

Sivasspor Hazırlıklara Devam Ediyor

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