Sivasspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Sivas Antalya maçı hangi kanalda canlı izlenecek? İlk 11'ler...

Sivasspor Antalyaspor maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalisti belirleyecek zorlu maç öncesi her iki takımın taraftarları için merak edilen soruları yanıtladık...



SİVASSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA



Sivasspor Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı bu akşam saat 19:15'te başlayacak ve mücadele ASpor'dan canlı yayınlanacak...



İLK 11'LER



Sivasspor: Ali Şaşal, Fatih, Camara, Appindangoye, Uğur, Caludemir, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Yatabare, Yasin



Antalyaspor: Ferhat, Bünyamin, Veysel, Ersan, Eren, Charles, Ufuk, Harun, Doğukan, Amilton, Gustavo