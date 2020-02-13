13.02.2020 - 18:31 |
Sivasspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Sivas Antalya maçı hangi kanalda canlı izlenecek? İlk 11'ler...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı Sivasspor Antalyaspor maçıyla devam ediyor. İki takım arasında Antalya'da oynanan ve 0-0 sona eren ilk maç sonrası gözler bu akşam oynanacak rövanş maçına çevrildi. Peki büyük bir merakla beklenen Sivasspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz ve canlı yayınlanacak? İşte ilk 11'ler ve kadrolar...
Sivasspor Antalyaspor maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalisti belirleyecek zorlu maç öncesi her iki takımın taraftarları için merak edilen soruları yanıtladık...
SİVASSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA
Sivasspor Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı bu akşam saat 19:15'te başlayacak ve mücadele ASpor'dan canlı yayınlanacak...
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Fatih, Camara, Appindangoye, Uğur, Caludemir, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Yatabare, Yasin
Antalyaspor: Ferhat, Bünyamin, Veysel, Ersan, Eren, Charles, Ufuk, Harun, Doğukan, Amilton, Gustavo