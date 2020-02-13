Sivasspor - Antalyaspor maçının oynanmasına karar verildi

Türkiye Futbol Federasyonu temsilcilerinin tuttuğu rapor hakem Fırat Aydınus’a iletildi. Fırat Aydınus ile yardımcı hakemler ise maçın oynanmasına karar verdi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki kar temizleme çalışmaları ise tamamlandı.

Sivasspor Kulübü ise stadyuma gelecek taraftarların yoğun kar yağışı nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi.

DG Sivasspor ile Antalyaspor arasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19:15’te başlayacak.