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13.02.2020 - 16:35 | | İHA

Sivasspor - Antalyaspor maçının oynanmasına karar verildi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak olan maç öncesi Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kar temizleme çalışmaları tamamlandı. Maçın oynanmasına karar verildi.

Sivasspor - Antalyaspor maçının oynanmasına karar verildi

Türkiye Futbol Federasyonu temsilcilerinin tuttuğu rapor hakem Fırat Aydınus’a iletildi. Fırat Aydınus ile yardımcı hakemler ise maçın oynanmasına karar verdi.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki kar temizleme çalışmaları ise tamamlandı.

Sivasspor Kulübü ise stadyuma gelecek taraftarların yoğun kar yağışı nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi.

DG Sivasspor ile Antalyaspor arasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19:15’te başlayacak.

Sivasspor - Antalyaspor maçının oynanmasına karar verildi

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