Sivasspor beraberlik sayÄ±sÄ±nda zirvede

SÃ¼per Lig'in 23. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un bu sezon eÅŸitlikle tamamladÄ±ÄŸÄ± mÃ¼sabaka sayÄ±sÄ± 10'a yÃ¼kseldi.

Ligin geride kalan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 22 mÃ¼sabaka oynayan Sivasspor, bu karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n 10'unda rakipleriyle yeniÅŸemedi ve bu alanda zirvede yer aldÄ±.

Sezonun 4. haftasÄ±nÄ± bay geÃ§en Sivas temsilcisi, geride kalan bÃ¶lÃ¼mde Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'la 2-2, AtakaÅŸ Hatayspor, Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k, Trabzonspor, Medipol BaÅŸakÅŸehir ve FenerbahÃ§e'yle 1-1, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼, Fraport TAV Antalyaspor ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'la da golsÃ¼z berabere kalarak puanlarÄ± paylaÅŸtÄ±.

Sivas ekibi 23. haftasÄ± geride kalan ligde 5 galibiyet, 7 maÄŸlubiyet ve 10 beraberlikle 25 puan topladÄ±.

Bu kulvarda 22 kez rakip fileleri sarsan kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ±lar, kalesinde ise 28 gole engel olamadÄ±.

Ligde beraberlikte ilk sÄ±rada

Ligin en Ã§ok beraberlik alan takÄ±mÄ± konumundaki Sivasspor'u, 9 eÅŸitlikle Fraport TAV Antalyaspor takip etti.

Gaziantep ile Ã‡aykur Rizespor'un 8'er beraberlik aldÄ±ÄŸÄ± ligde, Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k, Yeni Malatyaspor, GÃ¶ztepe 7'ÅŸer, Trabzonspor, Ä°ttifak Holding Konyaspor, Medipol BaÅŸakÅŸehir, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor 6'ÅŸar, Aytemiz Alanyaspor, AtakaÅŸ Hatayspor, KasÄ±mpaÅŸa, Hes Kablo Kayserispor, GenÃ§lerbirliÄŸi, Yukatel Denizlispor 5'er, FenerbahÃ§e, Galatasaray, BeÅŸiktaÅŸ ve MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ de 3'er beraberlik yaÅŸadÄ±.

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