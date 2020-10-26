Sivasspor - Çaykur Rizespor: 0-2
Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Çaykur Rizespor 2-0 kazandı.
Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor ile Rizespor karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Çaykur Rizespor 2-0 kazandı.
Rizespor'da golleri 3. dakikada Baiano ve 90+1. dakikada Remy kaydetti.
Bu sonuçla Çaykur Rizespor 8 puanla 6. sırada yer aldı. Sivasspor ise 7 puanla 13. sırada kaldı.
İLK 11'LER
DG Sivasspor'un ilk 11'i: Samassa, Barış, Robin Yalçın, Caner, Ziya, Cofie, Hakan, Faycal Fajr, Max Gradel, Yatabare, Kayode
Ç.Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Melnjak, Emir Dilaver, Meriah, Moroziuk, Abdullah, Baiano, Donsah, Samudio, Boldrin, Remy
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada Gradel'in ceza yayı içinden ayak içiyle plase vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, topu iki hamlede kontrol etti.
3. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Emir Dilaver'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Baiano, hızla mesafe kat ederek sağdan ceza alanına girdi. Baiano, sağ çaprazdan yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.
9. dakikada Robin Yalçın'ın pasında savunmadan seken topla buluşan Kayode'nin penaltı noktasının gerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
33. dakikada Barış Yardımcı'nın sağdan ceza alanına ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.
Çaykur Rizespor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.