Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSivasspor Haberleri Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı Saat kaçta? Ne zaman hangi kanalda? İlk 11'ler
26.10.2020 - 19:07 |

Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı Saat kaçta? Ne zaman hangi kanalda? İlk 11'ler

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı Saat kaçta? Ne zaman hangi kanalda? İlk 11'ler
ABONE OL

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor ile Rizespor karşılaşıyor.

SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?.
26 Ekim Pazartesi günü Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Rizespor maçı saat 20.00'da başlayacak. Sivasspor - Rizespor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

 İLK 11'LER
DG Sivasspor'un ilk 11'i: Samassa, Barış, Robin Yalçın, Caner, Ziya, Cofie, Hakan, Faycal Fajr, Max Gradel, Yatabare, Kayode

Ç.Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Melnjak, Emir Dilaver, Meriah, Moroziuk, Abdullah, Baiano, Donsah, Samudio, Boldrin, Remy

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan 7 puan çıkartmayı başardı. Stjepan Tomas'ın öğrencileri ise son üç maçını kaybetmedi ve 5 puan topladı.

Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı Saat kaçta Ne zaman hangi kanalda İlk 11ler

    Hakim Ziyech antrenmanda attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı Saat kaçta? Ne zaman hangi kanalda? İlk 11'ler
      Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı Saat kaçta? Ne zaman hangi kanalda? İlk 11'ler
    2. Bakan Kasapoğlu, Zap Suyu'nda sporcularla birlikte rafting yaptı
      Bakan Kasapoğlu, Zap Suyu'nda sporcularla birlikte rafting yaptı
    3. TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, değerlendirme toplantısı yaptı
      TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, değerlendirme toplantısı yaptı
    4. Orhun Ene'den ayrılık kararı sonrası açıklama
      Orhun Ene'den ayrılık kararı sonrası açıklama
    5. Son dakika - Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu açıklaması! Yeni görevi...
      Son dakika - Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu açıklaması! Yeni görevi...



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Hırvatistan'da Vida ve Melnjak aday kadroya çağrıldı

    Son dakika | Hırvatistan'da Vida ve Melnjak aday kadroya çağrıldı

    Son dakika | Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Her şey yolunda

    Son dakika | Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Her şey yolunda

    Denizlispor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte ilk 11'ler...

    Denizlispor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte ilk 11'ler...

    Yeni Malatyaspor’da yüzler gülüyor

    Yeni Malatyaspor’da yüzler gülüyor

    Sıradaki Haber