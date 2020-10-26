Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı Saat kaçta? Ne zaman hangi kanalda? İlk 11'ler

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor ile Rizespor karşılaşıyor.

SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?.

26 Ekim Pazartesi günü Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Rizespor maçı saat 20.00'da başlayacak. Sivasspor - Rizespor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İLK 11'LER

DG Sivasspor'un ilk 11'i: Samassa, Barış, Robin Yalçın, Caner, Ziya, Cofie, Hakan, Faycal Fajr, Max Gradel, Yatabare, Kayode

Ç.Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Melnjak, Emir Dilaver, Meriah, Moroziuk, Abdullah, Baiano, Donsah, Samudio, Boldrin, Remy

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan 7 puan çıkartmayı başardı. Stjepan Tomas'ın öğrencileri ise son üç maçını kaybetmedi ve 5 puan topladı.