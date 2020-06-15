Sivasspor - Denizlispor (CANLI)

Süper Lig'de 27. haftanın son karşılaşmasında Sivasspor - Denizlispor ile karşılaşıyor. Ligde şampiyonluk iddiası bulunan Sivasspor bu maçı kazanarak üst sıralarda kalmak isterken Denizlispor ise maçtan puan veya puanlar alarak ligde yükselişini sürdürmek istiyor. Müsabaka saat 21.00'da başladı.

İLK 11'LER

Sivasspor 11'i: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih Aksoy, Claudemir, Mert Hakan, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Yatabare.

Denizlispor'un 11'i: Tolgahan, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Olcay, Aissati, Murawski, Sacko, Rodallega, Estupinan

Sivasspor klibi