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01.12.2020 - 10:08 | | AA

Sivasspor evinde galibiyete hasret kaldı

Süper Lig'in 10. haftasında dün konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un iç sahadaki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Sivasspor evinde galibiyete hasret kaldı
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Sahasındaki maçlarda ilk olarak 1. haftada Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, 3. haftada MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. Ligin 6. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0, 8. haftada Galatasaray'a 2-1 ve 10. hafta müsabakasında dün Göztepe'ye 1-0 yenilen Sivasspor, evindeki 5. maçtan da 3 puan çıkaramadı.

Sivasspor, iç sahada rakip fileleri 1 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlıların iç saha maçlarında tek golünü Galatasaray karşısında savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa kaydetti.

Sivasspor, Süper Lig'deki son iç saha galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında 2-0'lık skorla Gençlerbirliği karşısında almıştı.

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Sivasspor evinde galibiyete hasret kaldı

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