Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan futbolcular, daha sonra top kapma, pas ve pres çalıştı.

Futbolcular, yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda dün oynanan Karabağ maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, 8 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.