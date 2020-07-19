Sivasspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, ne zaman hangi kanalda?

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Göztepe karşısında geçen hafta kritik bir galibiyet elde eden başkent ekibi, tehlikeli bölgeyle puan farkını 4’e çıkarmıştı. Ligde 36 puanla 12. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, son hafta öncesi kümede kalmayı garantilemeyi amaçlıyor. Fenerbahçe deplasmanından 2-1 galip dönen ve 3.'lük şansını sürdüren Sivasspor ise rakibini eli boş gönderip Şampiyonlar Ligi potasındaki avantajını korumak istiyor.

Sivasspor - Gençlerbirliği muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan Arslan, Mert Hakan, Emre Kılınç, Yatabare, Kone

Sivasspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Kritik müsabakayı Ümit Öztürk'ün yönetecek. 90 dakika beIN Sports 4 ekranlarından naklen yayınlanacak

Mert Hakan Yandaş'ın Sivasspor Macerası