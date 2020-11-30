Sivasspor - Göztepe: 0-1
Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Göztepe sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sivasspor, bu sezon ligde evinde oynadığı 5 maçta galibiyet çıkaramadı.
Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Müsabakayı Göztepe 1-0 kazandı.
Göztepe'nin golünü 81. dakikada Halil Akbunar kaydetti.
Bu sonuçla Göztepe 14 puanla 8. sırada yer aldı. Sivasspor 9 puanla 16. sırada kaldı.
Sivasspor, bu sezon ligde evinde oynadığı 5 maçta galibiyet çıkaramadı.
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Kısal, Deniz Caner Özaral
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Barış Yardımcı, Claudemir (Dk. 83 Kerem Atakan Kesgin), Cofie (Dk. 89 Camara), Yasin Öztekin, Gradel, Kayode (Dk. 46 Yatabare), Kone (Dk. 74 Ninga)
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Nwobodo (Dk. 55 Napoleoini), Yalçın Kayan (Dk. 90 Kubilay Sönmez), Guilherme (Dk. 90 Alpaslan Öztürk), Halil Akbunar (Dk. 83 Mossoro), Ndiaye
Gol: Dk. 80 Halil Akbunar (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 46 Halil Akbunar, Dk. 57 Yalçın Kayan, Dk. 88 Ndiaye (Göztepe), Dk. 59 Cofie (Demir Grup Sivasspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada Guilherme'nin ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
19. dakikada Kayode'nin soldan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Claudemir'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, meşin yuvarlak son çizgiye paralel giderek taca çıktı.
28. dakikada Robin Yalçın'ın sağdan ceza alanına ortasında Kayode'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kalecide kaldı.
33. dakikada Kone'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu iki hamlede kontrol etti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.