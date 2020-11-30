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30.11.2020 - 01:44 |

Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Göztepe maçı hangi kanalda?

Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasının sonunda Göztepe'yi ağırlıyor. Lig'in nefesleri kesen karşılaşması, futbolseverlerde heyecan yarattı. Peki, Sivasspor - Göztepe maçı şifreli mi? 11 puanla 14. sırada yer alan Göztepe, Sivasspor karşısında kıran kırana oyun sergileyecek gibi duruyor. İşte, Sivasspor - Göztepe maçı detayları...

Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Göztepe maçı hangi kanalda?
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Sivasspor - Göztepe maçı, Süper Lig'in puan tablosunda son sıralarda bulunuyor. İki takım da üst sıralar yükselmek için sahada ter dökecek. Sivasspor'un 2 yenilgisi varken, Göztepe sadece 1 yenilgi ile sahadan ayrılmış. Kader maçına çıkacak her iki takımın da kazanmaktan başka çaresi yok. 

SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Lig'in başarılı iki takımı, 11. haftaya girmeden hemen önce kozlarını paylaşacak. Sivasspor - Göztepe maçı 30 Kasım Pazartesi günü saat 19:30'da oynanacak.

SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe pazartesi günü Sivasspor'a konuk oluyor. 4 Eylül Stadı, Sivas'da gerçekleşecek maç ise Bein Sports 1 şifreli kanalından canlı olarak aktarılacak.

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