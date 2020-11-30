Sivasspor - Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte ilk 11'ler...
Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Peki, Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Mücadele öncesinde merak edilen konuların yanıtları...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Göztepe maçı 30 Kasım Pazartesi günü saat 19:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner, Barış, Isaac Cofie, Claudemir, Kone, Max Gradel, Yasin Öztekin, Kayode
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil Akbunar, Obinna, Cherif Ndiaye