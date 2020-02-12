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12.02.2020 - 14:45 | | İHA

Sivasspor ile Antalyaspor yarı final için mücadele edecek

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında yarın Antalyaspor’u ağırlayacak. Yarı final biletini cebine koymak isteyen iki ekip arasında oynanan ilk maç golsüz eşitlikle sona ermişti.

Sivasspor ile Antalyaspor yarı final için mücadele edecek

Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor arasında yarın Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 19.15’te başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Rıza Çalımbay as kadroyla maça çıkacak

Sivasspor’da bu maç öncesi Arouna Kone, Emre Kılınç, Marcelo Goiano, Barış Yardımcı ve Skuletic’in sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Cofie de cezalı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın, Antalyaspor maçında ligde forma giyen oyuncularını tercih edebileceği öğrenildi.

Kupada 3. randevu

Sivasspor ile Antalyaspor, kupada 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk olarak 1978-1979 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nın 3. turunda karşı karşıya gelmişti. Sivasspor, sahasında Antalyaspor’u 2-0 yenerek turu geçen taraf olmuştu. İki takım kupada 2. kez ise çeyrek final ilk maçında geçen hafta karşılaşmış maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.

Sivasspor ile Antalyaspor yarı final için mücadele edecek

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