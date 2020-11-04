Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Sivasspor-Karabağ maçının hakemi değişti
04.11.2020 - 17:22 | | İHA

Sivasspor-Karabağ maçının hakemi değişti

UEFA, Sivasspor-Karabağ maçının hakemi Joao Pinheiro’nun yerine Sandro Scharer’i görevlendirdi.

Sivasspor-Karabağ maçının hakemi değişti
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Sivasspor, yarın akşam Azerbaycan temsilcisi Qarabağ ile karşılaşacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.55'de başlayacak karşılaşmanın hakemi değiştirildi. UEFA tarafından maçın hakemi olarak Joao Pinheiro açıklanmıştı ancak bugün yapılan açıklamada Pinheiro’nun yerine Sandro Scharer görevlendirildi. Scharer’in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Iancu Ioan Vasilic olacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Abdullah Avcı'dan 3 yıllık imza! Yeni takımı resmen...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe'ye imza tarihi belli oldu

Sivasspor-Karabağ maçının hakemi değişti

Demir Grup Sivasspor 2020-2021 Sezonu Formaları

Garry Rodrigues geri döndü | Şık gol...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Adana Demirspor turladı
    Adana Demirspor turladı
  2. Başakşehir-Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalada şifresiz mi?
    Başakşehir-Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalada şifresiz mi?
  3. Sivasspor-Karabağ maçının hakemi değişti
    Sivasspor-Karabağ maçının hakemi değişti
  4. Manisa, Gümüşhanespor'u eleyip kupada turladı
    Manisa, Gümüşhanespor'u eleyip kupada turladı
  5. Kırklarelispor, Ümraniye'yi eleyip 4. tura yükseldi
    Kırklarelispor, Ümraniye'yi eleyip 4. tura yükseldi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rıza Çalımbay: Karabağ maçı final niteliğinde

Rıza Çalımbay: Karabağ maçı final niteliğinde

Samsunspor’da tüm futbolcuların korona testi negatife döndü

Samsunspor’da tüm futbolcuların korona testi negatife döndü

Giresunspor: 2 - Tekirdağspor: 0

Giresunspor: 2 - Tekirdağspor: 0

Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Sıradaki Haber