Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDemir Grup Sivasspor Haberleri Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
24.06.2020 - 14:06 | | SİVAS, (DHA) -

Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

DEMİR Grup Sivasspor, pazar günü evinde oynayacağı HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
ABONE OL

Süper Lig'in 29'uncu hafta maçında sahasında HES Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1,5 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Cem Dizdar'dan Caner Erkin yorumu: Türkiye'nin en iyisi ise...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Göztepe 6 maçın 4'ünü evinde oynayacak
    Göztepe 6 maçın 4'ünü evinde oynayacak
  2. Günün Canlı Maç Yayınları (24.06.2020)
    Günün Canlı Maç Yayınları (24.06.2020)
  3. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  4. Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
    Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
  5. Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
    Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Bursaspor, teknik direktör İrfan Buz'a imza attırdı

Son dakika | Bursaspor, teknik direktör İrfan Buz'a imza attırdı

Son dakika | Trabzonspor'da Hosseini’ye ceza geliyor

Son dakika | Trabzonspor'da Hosseini’ye ceza geliyor

Son dakika - İşte Turkish Airlines Euroleague'de 2020-2021 takvimi

Son dakika - İşte Turkish Airlines Euroleague'de 2020-2021 takvimi

Kayserispor galibiyet planı yapıyor

Kayserispor galibiyet planı yapıyor

Sıradaki Haber