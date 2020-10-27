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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Sivasspor-Maccabi Tel-Aviv maçında locaların yüzde 50'si kadar seyirci alınacak
27.10.2020 - 18:14 | | AA

Sivasspor-Maccabi Tel-Aviv maçında locaların yüzde 50'si kadar seyirci alınacak

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında 29 Ekim Perşembe günü İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile yapacağı karşılaşmada stadyumdaki locaların yüzde 50'si kadar taraftar alınacağı bildirildi.

Sivasspor-Maccabi Tel-Aviv maçında locaların yüzde 50'si kadar seyirci alınacak
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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayacakları Maccabi Tel-Aviv maçında Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli olacak.

Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar taraftar alınacak. Taraftarlar locada maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak oturacak.

Çocukların alınmayacağı localara giriş yapacak taraftarlar, yıllık vizeleri yapılmış Passolig kartlarını yanında bulunduracak.

Localara bardak su dışında yiyecek ve içecek getirilmesine izin verilmeyecek.

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Sivasspor-Maccabi Tel-Aviv maçında locaların yüzde 50si kadar seyirci alınacak

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