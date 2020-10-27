Sivasspor-Maccabi Tel-Aviv maçında locaların yüzde 50'si kadar seyirci alınacak

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayacakları Maccabi Tel-Aviv maçında Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli olacak.

Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar taraftar alınacak. Taraftarlar locada maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak oturacak.

Çocukların alınmayacağı localara giriş yapacak taraftarlar, yıllık vizeleri yapılmış Passolig kartlarını yanında bulunduracak.

Localara bardak su dışında yiyecek ve içecek getirilmesine izin verilmeyecek.

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