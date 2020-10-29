Sivasspor-Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi I Grubunda yer alan tek temsilcimiz Sivasspor bu akşam sahasında Maccabi Tel Aviv'e konuk edecek. Gruptaki ilk maçında Villarreal'e 5-3'lük skorla kaybeden Sivasspor Yeni 4 Eylül Stadyumunda Maccabi Tel Aviv karşısında ilk 3 puanını almak için sahaya çıkacak.

Rakip Maccabi Tel Aviv gruptaki ilk maçında sahasında Qarabağ Ağdam'ı 1-0'lık skorla yenmişti ve 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

SİVASSPOR-MACCABİ TEL AVİV MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sivasspor-Maccabi Tel Aviv maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak Mücadelede Boşnak hakem Irfan Peljto düdük çalacak. Sivasspor-Maccabi Tel Aviv maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak