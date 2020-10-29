29.10.2020 - 17:14 |
Sivasspor-Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında bu akşam Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Gruptaki ilk maçında Villarreal'e 5-3'lük skorla kaybeden temsilcimiz bu akşam Maccabi Tel Aviv karşısında gruptaki ilk üç puanını almak için sahaya çıkacak. Maçın başlamasına saatler kala Sivasspor-Maccabi Tel Aviv maçının yayın bilgileri araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Sivasspor-Maccabi Tel Aviv maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi I Grubunda yer alan tek temsilcimiz Sivasspor bu akşam sahasında Maccabi Tel Aviv'e konuk edecek. Gruptaki ilk maçında Villarreal'e 5-3'lük skorla kaybeden Sivasspor Yeni 4 Eylül Stadyumunda Maccabi Tel Aviv karşısında ilk 3 puanını almak için sahaya çıkacak.
Rakip Maccabi Tel Aviv gruptaki ilk maçında sahasında Qarabağ Ağdam'ı 1-0'lık skorla yenmişti ve 3 puanı hanesine yazdırmıştı.
SİVASSPOR-MACCABİ TEL AVİV MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Sivasspor-Maccabi Tel Aviv maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak Mücadelede Boşnak hakem Irfan Peljto düdük çalacak. Sivasspor-Maccabi Tel Aviv maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak