04.02.2021 - 19:48 | | AA
Sivasspor, Muammer YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sözleÅŸmesini uzattÄ±
SÃ¼per Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, kaleci Muammer YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±.Â
SÃ¼per Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, kaleci Muammer YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±.Â
KulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Muammer YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sezon sonunda bitecek sÃ¶zleÅŸmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, "Muammer'i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor formasÄ± altÄ±nda bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lara imza atmaya devam etmesini temenni ederiz." ifadesine yer verildi.