Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerSivasspor Haberleri Sivasspor, Muammer YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sözleÅŸmesini uzattÄ±
04.02.2021 - 19:48 | | AA

Sivasspor, Muammer YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sözleÅŸmesini uzattÄ±

SÃ¼per Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, kaleci Muammer YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±.Â

Sivasspor, Muammer YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sözleÅŸmesini uzattÄ±
ABONE OL

SÃ¼per Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, kaleci Muammer YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±.Â 

KulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Muammer YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sezon sonunda bitecek sÃ¶zleÅŸmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, "Muammer'i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor formasÄ± altÄ±nda bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lara imza atmaya devam etmesini temenni ederiz." ifadesine yer verildi.

Sivasspor, Muammer YÄ±ldÄ±rÄ±mÄ±n sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Ünal Karaman: "Üç puanla tamamlayamadÄ±k"
    Ünal Karaman: "Üç puanla tamamlayamadÄ±k"
  2. Sivasspor, Muammer YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sözleÅŸmesini uzattÄ±
    Sivasspor, Muammer YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sözleÅŸmesini uzattÄ±
  3. Eda Erdem Dündar'a büyük onur!
    Eda Erdem Dündar'a büyük onur!
  4. Romanya - Çekya: 52-100
    Romanya - Çekya: 52-100
  5. EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA - Dinamo Moskova: 3-1
    EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA - Dinamo Moskova: 3-1
YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Son dakika - Fenerbahçe'de Galatasaray öncesi 5 eksik!

Son dakika - FenerbahÃ§e'de Galatasaray Ã¶ncesi 5 eksik!

Sivas'a 100 milyon liralÄ±k spor yatÄ±rÄ±mÄ±

Sivas'a 100 milyon liralÄ±k spor yatÄ±rÄ±mÄ±

FazÄ±l Özdemir: Ozan Kabak'Ä±n hayali gerçek oldu

FazÄ±l Ã–zdemir: Ozan Kabak'Ä±n hayali gerÃ§ek oldu

Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig'de gÃ¶rÃ¼nÃ¼m

SÄ±radaki Haber

TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet