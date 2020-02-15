15.02.2020 - 13:15 |
Sivasspor, Trabzon maçına hazır
Sivasspor, Süper Lig’in 22. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmaların ardından Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı ekip öğleden sonra hava yoluyla Trabzon’a giderek kampa girecek. Mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.