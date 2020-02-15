Sivasspor, Trabzon maçına hazır

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmaların ardından Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip öğleden sonra hava yoluyla Trabzon’a giderek kampa girecek. Mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.