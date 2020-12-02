Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Sivasspor - Villarreal maçını Duje Strukan yönetecek
02.12.2020 - 11:19 | | İHA

Sivasspor - Villarreal maçını Duje Strukan yönetecek

Sivasspor’un, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İspanya temsilcisi Villarreal ile oynayacağı karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu’ndan Duje Strukan’ın yöneteceği açıklandı.

Sivasspor - Villarreal maçını Duje Strukan yönetecek
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Sivasspor, yarın akşam İspanya temsilcisi Villarreal ile karşılaşacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak mücadelede Hırvat hakem Duje Strukan düdük çalacak. Strukan’ın yardımcılıklarını Goran Perica ve Alen Jaksic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marin Vidulin olacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! İntikamını golle aldı, maça damga vurdu
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ali Akman 1 ay sonra transfer oluyor! Anlaşma sağladı, yeni takımı...

Sivasspor - Villarreal maçını Duje Strukan yönetecek

Sivasspor'un Villarreal Hazırlıkları

Bir göz atalım | Chelsea'nin İspanyol takımlarına attığı en iyi goller...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Abarhoun hayatını kaybetti!
    Abarhoun hayatını kaybetti!
  2. Hüseyin Çimşir geri döndü
    Hüseyin Çimşir geri döndü
  3. Sivasspor - Villareal maçının hakemi belli oldu
    Sivasspor - Villareal maçının hakemi belli oldu
  4. Marafona zirvede
    Marafona zirvede
  5. Schumacher, Haas takımıyla anlaştı!
    Schumacher, Haas takımıyla anlaştı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Liverpool kalecisi Alisson diz ardı kirişinden sakatlandı

Liverpool kalecisi Alisson diz ardı kirişinden sakatlandı

Bakan Kasapoğlu duyurdu! Başvuru sonuçları açıklandı...

Bakan Kasapoğlu duyurdu! Başvuru sonuçları açıklandı...

Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanında

Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanında

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi Arka Gdynia

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi Arka Gdynia

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet