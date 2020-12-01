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01.12.2020 - 14:15 | | Oğuzhan Sarzep SİVAS (İHA) -

Sivasspor, Villarreal maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında perşembe günü İspanya temsilcisi Villarreal ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sivasspor, Villarreal maçının hazırlıklarına başladı
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Süper Lig'in 10. hafta maçında dün sahasında oynadığı Göztepe maçının ardından ara vermeyen Sivasspor, Villarreal maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Göztepe maçında forma giyen sporcular yenileme çalışması yaparken, diğer sporcular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra yarım sahada çift kale maç yaptı.

Bir süredir antrenmanlara katılamayan Ziya Erdal ve Fayçal Fajr de çalışmalarda yer aldı. Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Villarreal 3 Aralık Perşembe günü saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Villarreal maçının hazırlıklarına başladı

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