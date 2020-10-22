Sivasspor, Villarreal'e konuk oluyor! Villarreal-Sivasspor UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında bu akşam Sivasspor deplasmanda Villarreal'e konuk oluyor! UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Sivasspor grubun favori ekibi Villarreal karşısında puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacak. Maçın başlamasına kısa bir süre kala futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Peki Villarreal-Sivasspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Villarreal-Sivasspor maçının başlamasına artık kısa bir süre kaldı. UEFA Avrupa Ligi I grubunda yer alan tek temsilcimiz Sivasspor bu akşam La Ceremica ( El Madrigal)'de Villarreal'e konuk olacak. Ukrayna futbol fedarasyonundan Serhiy Boiko'nun düdük çalacağı mücadelede Serhiy Boiko'nun yardımcılıklarını Semen Shionchak ve Viktor Matyash düdük çalacak
Süper Lig'e Alanyaspor mağlubiyeti ile başlayan Yiğidolar geride kalan 4 haftada 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Son olarak Lig'de Kayserispor'u deplasmanda 3-1'lik skorla geçen Sivasspor'da gözler şimdilerde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Villarreal maçına çevrildi
Villarreal ise Lal Liga'da çıktığı 6 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı 11 puan topladı.
İLK 11'LER
Villarreal: Rulli, Costa, Foyth, Albiol, Pena, Baena, Coquelin, Trigeros, Kubo, Chukwueze, Bacca
Sivasspor: Samassa; Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi; Cofie; Kayode, Fajr, Hakan Arslan, Gradel; Yatabare.tabare
VİLLARREAL-SİVASSPOR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Villarreal-Sivasspor maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1 ekranından naklen yayınlanacak
Sivasspor, Villarreal Maçı İçin İspanya’da