Sivasspor, Villarreal'e konuk oluyor! Villarreal-Sivasspor UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Villarreal-Sivasspor maçının başlamasına artık kısa bir süre kaldı. UEFA Avrupa Ligi I grubunda yer alan tek temsilcimiz Sivasspor bu akşam La Ceremica ( El Madrigal)'de Villarreal'e konuk olacak. Ukrayna futbol fedarasyonundan Serhiy Boiko'nun düdük çalacağı mücadelede Serhiy Boiko'nun yardımcılıklarını Semen Shionchak ve Viktor Matyash düdük çalacak

Süper Lig'e Alanyaspor mağlubiyeti ile başlayan Yiğidolar geride kalan 4 haftada 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Son olarak Lig'de Kayserispor'u deplasmanda 3-1'lik skorla geçen Sivasspor'da gözler şimdilerde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Villarreal maçına çevrildi

Villarreal ise Lal Liga'da çıktığı 6 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı 11 puan topladı.

İLK 11'LER

Villarreal: Rulli, Costa, Foyth, Albiol, Pena, Baena, Coquelin, Trigeros, Kubo, Chukwueze, Bacca

Sivasspor: Samassa; Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi; Cofie; Kayode, Fajr, Hakan Arslan, Gradel; Yatabare.tabare

VİLLARREAL-SİVASSPOR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Villarreal-Sivasspor maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1 ekranından naklen yayınlanacak

Sivasspor, Villarreal Maçı İçin İspanya’da