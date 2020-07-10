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10.07.2020 - 10:54 | | SİVAS (AA) -

Sivasspor'da 10. kez Kovid-19 testi yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 10. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Sivasspor'da 10. kez Kovid-19 testi yapıldı
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Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 10. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, 12 Temmuz Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, destek ekibimize ve tüm personellerimize 10. kez Kovid-19 testi yaptı. Daha önce 9 kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi.

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