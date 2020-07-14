Sivasspor'da 11. kez Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±

SÃ¼per Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet ve destek ekibine 11. kez yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testi yapÄ±ldÄ±.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± "Futbola Geri DÃ¶nÃ¼ÅŸ Ã–neri ProtokolÃ¼" kapsamÄ±nda, A takÄ±m futbolcularÄ± ve teknik heyetin 11. kez Kovid-19 testine tabi tutulduÄŸu belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada, "Sivas Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden Vali LÃ¼tfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip FenerbahÃ§e maÃ§Ä± sonrasÄ± Ä°stanbul'dan dÃ¶nen A takÄ±m futbolcularÄ±mÄ±za ve destek ekibimize 11. kez Kovid-19 PCR testi yaptÄ±. Daha Ã¶nce 10. kez teste tabi tutulan takÄ±mÄ±mÄ±zda hiÃ§bir pozitif vakaya rastlanÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±." ifadelerine yer verildi.Â

Bu arada, kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekibin yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla 19 Temmuz Pazar gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda oynayacaÄŸÄ± GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi.

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