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30.01.2020 - 13:04 | | SİVAS (AA)

Sivasspor'da 2 eksik

İdmana sakatlığı nedeniyle golcü oyuncu Arouna Kone ile kaleci Ali Şaşal Vural katılmadı.

Sivasspor'da 2 eksik

 

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman, koşuyla başladı. Futbolcular açma ve germe hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

İdmana sakatlığı nedeniyle golcü oyuncu Arouna Kone ile kaleci Ali Şaşal Vural katılmadı.

Öte yandan, özel bir eğitim merkezinin öğrencileri idmanı ziyaret ederek, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

 

 

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