Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDemir Grup Sivasspor Haberleri Sivasspor’da 3 futbolcuya sokağa çıkma yasağı!
04.04.2020 - 12:36 | | İHA

Sivasspor’da 3 futbolcuya sokağa çıkma yasağı!

Sivasspor’da kaleci Muhammet Can Tuncer, orta saha oyuncuları Armin Djerlek, Furkan Sağman 20 yaş altı oldukları için sokağa çıkamayacak.

Sivasspor’da 3 futbolcuya sokağa çıkma yasağı!

Korona virüs kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından Galatasaray, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Beşiktaş, Alanyaspor, Başakşehir, Ankaragücü ve Göztepe’de forma giyen bazı oyuncular sokağa çıkamayacak.

Sivasspor’da ise 3 futbolcuya sokağa çıkma yasağı geldi. 19 Yaşındaki kaleci Muhammet Can Tuncer ile 19 yaşındaki orta saha oyuncuları Armin Djerlek ile Furkan Sağman bu yasaktan etkilenen futbolcular oldu.

Sivasspor’da 3 futbolcuya sokağa çıkma yasağı

    Adem Büyük: "En çok maç oynamayı özledim"
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mert Hakan Yandaş, Rıza Çalımbay ile idman yaptı

    Mert Hakan Yandaş, Rıza Çalımbay ile idman yaptı

    Belhanda'dan Terim mesajı

    Belhanda'dan Terim mesajı

    Türkiye'deki futbolculardan "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" açıklamasına tepki

    Türkiye'deki futbolculardan "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" açıklamasına tepki

    Beşiktaş'ta Boateng kararı verildi

    Beşiktaş'ta Boateng kararı verildi

    Sıradaki Haber