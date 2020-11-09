Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSivasspor Haberleri Sivasspor’da 4 futbolcuya milli davet
09.11.2020 - 12:11 | | SİVAS (İHA)

Sivasspor’da 4 futbolcuya milli davet

Demir Grup Sivasspor’da 4 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

ABONE OL

Kırmızı-beyazlı ekipte Fayçal Fajr, Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Eleme Grubu'nda 13-17 Kasım tarihlerinde Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı maçın kadrosuna davet edildi.

Max Gradel ise Fildişi Sahili'nin Afrika Uluslar Kupası Elemeleri grup maçında 12-17 Kasım'da Madagaskar ile oynayacağı maç için milli takıma davet edildi. Samba Camara Mali'nin, Afrika Uluslar Şampiyonası Grup maçında 13-17 Kasım tarihlerinde Namibya ile oynayacağı maçın kadrosuna çağrıldı. Casimir Ninga da, Çad Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası elemeleri Grup maçında 11-15 Kasım'da Gine ile oynayacağı maçın kadrosuna davet edildi.

Sivasspor’da 4 futbolcuya milli davet

Pavel Nedved'in sahalardan kulüp yöneticiliğine uzanan hikayesi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Şenol Güneş konuşuyor (CANLI)
    Şenol Güneş konuşuyor (CANLI)
  2. Şampiyonluk oranları güncellendi
    Şampiyonluk oranları güncellendi
  3. İstiklal Marşımızı Karahan seslendirecek
    İstiklal Marşımızı Karahan seslendirecek
  4. Ertuğrul Sağlam dert yandı
    Ertuğrul Sağlam dert yandı
  5. Fenerbahçe'de 11 futbolcu milli takımlarda görev alacak
    Fenerbahçe'de 11 futbolcu milli takımlarda görev alacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'de 11 futbolcu milli takımlarda görev alacak

Fenerbahçe'de 11 futbolcu milli takımlarda görev alacak

Ayak bileğinden sakatlanan Melo'ya Fatih Terim'den "geçmiş olsun" mesajı

Ayak bileğinden sakatlanan Melo'ya Fatih Terim'den "geçmiş olsun" mesajı

ABD seçimlerine sporcular damga vurdu! Trump'ın kaybetme sebebi...

ABD seçimlerine sporcular damga vurdu! Trump'ın kaybetme sebebi...

Giresun'da Çotanak Stadı için geri sayım...

Giresun'da Çotanak Stadı için geri sayım...

Sıradaki Haber