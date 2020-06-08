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08.06.2020 - 14:37 | | SİVAS (AA)

Sivasspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor
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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 2 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı. 

Hafif sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı çalışan Caner Osmanpaşa ile Fatih Aksoy'un, yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Sivassporda Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

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