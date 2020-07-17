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17.07.2020 - 15:54 | | SİVAS (AA) -

Sivasspor'da Gençlerbirliği mesaisi sürüyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında 19 Temmuz Pazar günü Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da Gençlerbirliği mesaisi sürüyor
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleştirilen idman 1,5 saat sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. İdman çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda sakatlığı bulunan Barış Yardımcı fizyoterapist eşliğinde ayrı çalıştı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Gençlerbirliği 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Skorer Mutfak | 17 Temmuz 2020
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