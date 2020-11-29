Sivasspor’da kaleci Muammer koronavirüsü atlattı!

Bir süredir korona virüsü ile mücadele veren Sivasspor’un kalecilerinden Muammer Zülfikar Yıldırım, hastalığını atlattı ve takımdan ayrı düz koşulara start verdi.

30 yaşındaki deneyimli kaleci, sosyal medya hesabından kulüp tesislerinde koşu yaptığı videoyu paylaşarak, “Negatif olduk çok şükür” notunu ekledi.

Demir Grup Sivasspor 2020-2021 Sezonu Formaları